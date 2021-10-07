外界關注台灣科研火箭發射場域進度，國家太空中心主任吳宗信7日在立法院受訪時表示，正依法與屏東縣牡丹鄉旭海部落諮商，在當地設置短期科研探空火箭發射場域，希望有機會10月底談定。
國家太空中心日前指出，台灣火箭發射場域推動上分成兩方式同時進行，第一是設置短期科研探空火箭發射場域，第二是等太空中心日後轉為行政法人後，也會推動設置國家火箭發射場域，作為長期規畫。
國家太空中心主任吳宗信今天在立法院受訪表示，科技部的短期科研探空火箭發射場域，目前依原住民族基本法第21條規定辦理相關部落諮商同意程序。
吳宗信指出，屏東縣牡丹鄉旭海部落原定在今年5月初召開部落會議，因疫情而延期，下週自己也會去一趟，希望有機會10月底談定，「目前為止（進展）還不錯」。
科技部日前送出「行政法人國家太空中心設置條例」，讓現在屬於國家實驗研究院下的國家太空中心，從財團法人改為具備公權力的行政法人。
吳宗信說，如果這個會期行政組織法通過，可能還有三個月到半年的過渡期，太空中心明年中有機會成為行政法人，再依照選址程序確定國家級火箭發射場域，「協調、環評等程序都要走，可能還要一到二年。」
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：