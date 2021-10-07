外界關注台灣科研火箭發射場域進度，國家太空中心主任吳宗信7日在立法院受訪時表示，正依法與屏東縣牡丹鄉旭海部落諮商，在當地設置短期科研探空火箭發射場域，希望有機會10月底談定。

國家太空中心日前指出，台灣火箭發射場域推動上分成兩方式同時進行，第一是設置短期科研探空火箭發射場域，第二是等太空中心日後轉為行政法人後，也會推動設置國家火箭發射場域，作為長期規畫。

國家太空中心主任吳宗信今天在立法院受訪表示，科技部的短期科研探空火箭發射場域，目前依原住民族基本法第21條規定辦理相關部落諮商同意程序。

吳宗信指出，屏東縣牡丹鄉旭海部落原定在今年5月初召開部落會議，因疫情而延期，下週自己也會去一趟，希望有機會10月底談定，「目前為止（進展）還不錯」。

科技部日前送出「行政法人國家太空中心設置條例」，讓現在屬於國家實驗研究院下的國家太空中心，從財團法人改為具備公權力的行政法人。

吳宗信說，如果這個會期行政組織法通過，可能還有三個月到半年的過渡期，太空中心明年中有機會成為行政法人，再依照選址程序確定國家級火箭發射場域，「協調、環評等程序都要走，可能還要一到二年。」

(時報資訊)