【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)9月合併營收為57.38億元，較去年同期成長32%，刷新歷史單月新高，累計前9月營收達457.24億元，與去年同期相較成長28%，同步刷新歷史同期新高。
群聯表示，與去年同期比較，9月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過42%；工控記憶體模組總出貨量成長近22%。此外，年度累計至9月的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近128%，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率將近35%，年度累計記憶體總位元數出貨量也成長將近45%，刷新歷史同期新高。
9月是第三季的尾聲，群聯由於轉型成功，持續增加非消費型(Non-Consumer)應用的儲存市場營收貢獻度，因此即便消費零售市場出現需求疲軟的雜音，群聯依舊繳出了亮眼的營運成績單。
展望未來季度，在5G無線高速傳輸技術的普及帶動下，NAND儲存市場將維持沒有天花板的成長潛力，而群聯也將繼續加強研發投資，維持在NAND控制晶片的領先地位，讓群聯能在波動的NAND記憶體產業維持穩健成長的營收與獲利。
(時報資訊)
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