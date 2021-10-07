【時報記者郭鴻慧台北報導】據北市建管處最新統計資料顯示，台北市累計已經核准危老559件，核准危老的土地面積已經逾10萬坪，達到新的里程碑，其中約有5%是老飯店核准危老改建，最新一件飯店參與改建的是承德路三段上的42年老舊飯店，今年9月才核准通過，個案也順利取得40%的容積獎勵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較於台北的知名都更案例永春案，花了將近20年才順利改建，新的危老方案的確提供一個更快速的整合改建方案，且還可以爭取到高額的容積獎勵，有些危老案件甚至還已經順利推案預售，危老案審查快速、獎勵明確，在台北市屋齡日漸老舊的同時，讓更多的老舊建物有改建重生的機會。

先前台北市已經有10筆飯店通過危老改建，最近則新增一筆42年的老飯店通過危老改建申請，根據觀光旅館營運月報資料顯示，台北市6月三級管制期間，飯店住用率平均不到10%，去年12月北市觀光旅館住用率還有接近38%，疫情前的旺季北市的平均住用率則可達到75%，台北市在國際觀光客少了千萬人次，加上疫情衝擊內需市場下，經營狀況相當嚴峻，而有些老飯店還面臨本身建築老舊缺乏競爭力的問題，因此這波危老措施的確提供新的契機，經營者也重新思考如何資產可以做最有效益的活化措施。

北市建管處的資料顯示，目前已申請核准危老改建通過的有559件，今年底前可望挑戰600件，知名個案包括有國賓大飯店、神旺大飯店、宣美飯店、六福客棧、台北馥敦飯店、三德飯店，高記上海料理、上海商業儲蓄銀行、蘇黎世大樓、信義行政中心地上權、日新戲院、南門市場，甚至百年寺廟龍雲寺，都趁這波危老申請改建。

曾敬德表示，除了單一法人不需整合的個案參與改建進度最快外，還看到一些巷弄的一般住家也開始申請改建，不過順利整合的個案通常基地面積都不大，有些則是產權不能太過複雜，若是市場上能夠參與改建的案子越來越多，也會增加周邊老鄰居參與改建的信心與意願。

(時報資訊)