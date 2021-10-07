【時報-台北電】兆遠(4944)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營業收入4200萬元，稅前淨損200萬元，稅後純損200萬元，每股虧損0.02元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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