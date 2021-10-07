【時報記者任珮云台北報導】技嘉(2376)今舉行法說會，由總經理李宜泰與董事長葉培城親自出席，就上半年營運成果以及下半年展望進行說明。
技嘉董事長葉培城一開頭就信心喊話。葉培城表示，為技嘉同仁叫屈和不捨，近一年來投資法人對技嘉有不同的聲音，這是公司的溝通不足，趁此機會要向大家說明，4Q技嘉會延續現在的趨勢，全年營收1200億的目標一定會達成，10月和11月向上趨勢不變，12月因淡季略為下滑。
9月營收為127.4億元，月增23.2%、年增60.5%，改寫歷史單月營收新高。技嘉Q3營收達313億元，同創單季歷史次高，季減1.5%、年增36%，今年累計前九個月營收為914.5億元，與去年同期比較成長49.5%。
技嘉第二季毛利率、營益率分別衝上26.73％及11.96％的新高，淨利率亦高達10.34％。單季稅後淨利年增逾181％、達32.87億元，稅後每股盈餘5.17元，同步創單季紀錄。累計上半年合併營收達601.54億元，毛利率25.49％、營益率11.68％、淨利率10.05％，皆較去年同期勁揚，稅後淨利60.47億元、EPS達9.51元，一舉超越過去21個年度的全年獲利表現。
(時報資訊)
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