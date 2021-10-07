【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據周三發布的產業調查報告，，受到半導體晶片大缺貨和墨西哥頻繁發生鐵路封鎖事件影響，拉丁美洲兩大經濟體、全球汽車生產重鎮巴西和墨西哥9月的汽車產量大幅衰退。
巴西汽車製造商協會Anfavea表示，巴西9月汽車產量較2020年同月大減21.3%，降到只剩下17萬3,287輛。
墨西哥國家統計和地理研究所（INEGI）發布數據指出，墨西哥9月汽車產量較2020年同期下滑33.30%，為20萬8,092輛。汽車出口年減24.18%，為19萬5,294輛。
墨西哥汽車工業協會（AMIA）表示，這一切都是因為半導體短缺，墨西哥國內所有汽車製造商的生產都受到影響。
半導體晶片短缺導致全球汽車產量大減，汽車產業高層警告這個問題正在惡化。
日本日產汽車向媒體透露，為了應付這種情況，旗下在墨西哥的兩座工廠10月將停工幾天，成為全球晶片荒最新的受害者。
AMIA預估今年墨西哥汽車出口將較2020年減少3.8%～4.2%，全年產量將下滑4.7%～5%，並預期墨西哥汽車產業要到2024年才能回復到疫前水準。
墨西哥汽車經銷商協會（AMDA）高層表示，分析指出半導體晶片要到2022年第二季左右才會達到供需平衡。
根據Grupo Financiero BASE所做的分析，截至10月5日，墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）的鐵路封鎖時間已經長達86天，使墨西哥汽車製造商的處境更加雪上加霜。米卻肯州是該國主要港口Lazaro Cardenas的所在地。
在巴西，迫於零組件短缺和緩慢的經濟復甦，汽車製造商已經調降今年的銷售、產量和出口預測。
代表通用、福斯和飛亞特等全球汽車製造商的巴西產業組織Anfavea最新預測今年巴西的新車銷量若不是較2020年下滑1%，就是成長不超過3%，這和7月預估的銷售將成長13%相比悲觀許多。
根據Anfavea提供的數據，巴西9月汽車銷量較8月減少10.2%，為 15萬5,075輛，而9月汽車產量雖較去年同期大減，但仍較8月增加5.6%。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：