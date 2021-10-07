【時報-台北電】高雄銀(2836)公告110年9月自結盈餘，提存前稅前盈餘8833萬元，各項提存(迴轉)淨額-215萬元，稅前盈餘9049萬元；累計前9月提存前稅前盈餘11億6864萬元，各項提存(迴轉)淨額3億8428萬元，稅前盈餘7億8436萬元，每股稅前盈餘0.67元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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