近期航運股漲1天跌1天，昨才崩完差點斷頭，今（7）日卻破底強彈，其中，貨櫃大哥長榮周三重挫，今日股價又重回百元，大漲4.81%收102.5元，看得投資人霧煞煞，法人卻持續看多，不僅本土投顧看好十一連假後運價回升，目標價上看200元，財信傳媒董事長謝金河也認為具殖利率高、通膨受惠等2題材，長多格局不變。

謝金河在最新一期《先探》投資週刊以「正視本益比極度壓縮的現象」為題撰文指出，9月全球股市逢多事之秋，台股也不例外，月跌555.52點，跌幅3.18%，櫃買指數更跌3.47%％，全球股市跌多漲少，其中香港恆生指數大跌5.04％，跌幅居世界之冠。

大陸一連串監管行動持續干擾全球股市，恆大事件及限電衝擊，就像兩頭灰犀牛直撲而來，造成台股9月22日跌350.97點、9月29日挫325.98點，10月1日又因限電衝擊加大再洩363.88點，3個交易日合計跌逾千點，也不得不提最具代表性的航運股。

謝金河以長榮為例，10月1日及2日連現2記跌停，5日盤中跌到95.8元，起因是上海航運SCFI回檔鬆動，但十一期間運價小鬆動，股價卻四腳朝天，代表市場對明年景氣的高度戒慎恐懼。

但在航運股急殺之後，本土法人報告出爐，認為歐美補庫存及貨櫃周轉率低，支撐運價維持高檔，長榮明年獲利與今年持平，EPS可達42.8元。他也以該報告當基礎，長榮今年EPS約43元，股價若跌到95.8元，本益比僅剩2.2倍，就算受景氣波動激烈，個股仍有其基本價值。

且若貨櫃3雄今年EPS都賺40元，配息3成，以現金股息12元計算，殖利率至少逾10％，只要景氣沒有滅頂式巨變，百元以下的貨櫃航運股，讓謝金河認為殺過頭。

同時，大家都在搶天然氣、煤炭，BDI強勁上揚，一路來到5500點之上，等於只到2018年高點11843點約一半的位置，散裝航運在進入通膨的年代，他認為反而可能更吃香。

對漲幅相對落後的散裝股，謝金河以四維航為例，6年虧掉46億，今年是轉虧為盈的1年，壞到極點的產業通常不會曇花一現，且其關係企業慧洋KY公布9月稅前獲利13.4億元，是7、8月總和，前3季EPS約6元，可能更值得留意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意