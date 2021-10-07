【時報-台北電】統一證(2855)110年9月份自結合併損益，9月稅前淨損8570萬元，稅後淨損9800萬元，每股稅前虧損0.059元，每股稅後虧損0.067元。

　前9月稅前盈餘38億6202萬元，稅後盈餘33億7026萬元，每股稅前盈餘2.653元，每股稅後盈餘2.315元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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