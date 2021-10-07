【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周四公布的官方數據顯示，德國八月工業生產下滑，表現遠劣於預期；供應鏈中斷問題正在壓抑德國經濟的成長。
德國聯邦統計局指出，八月包括製造業、能源和營建業的工業生產月減4.0%，路透調查的預測為減少0.4%，而華爾街日報調查的預測為下滑0.2%。七月已公布的工業生產為增加1.3%。
八月工業生產經調整後較去年同期則增加了1.7%。
在工業生產中，資本財的生產按月下降了7.8%；消費品的生產下降了2.6%；中間產品的生產減少2.4%。
統計局表示，中間產品的供應短缺，讓生產受到限制。
汽車和汽車零件的生產為月減17.5%。由於缺乏晶片和其他中間產品，德國汽車製造商正艱困地應付生產僵局。
另外，周三公布的數據顯示，由於海外需求減弱，德國八月工廠訂單的降幅也超乎預期。
不過Ifo經濟研究院表示，關於九月的生產預期之調查，顯示將會上升；訂單依舊滿載，目前只是材料供應瓶頸導致一些問題，在一定程度上抑制了廠商生產計劃。如果材料再次流通起來，工業活動重回強勁的條件就會完備。
(時報資訊)
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