美國電動車製造商Lordstown Motors上周與鴻海達成協議，以2.3億美元（約台幣64億）賣掉俄亥俄州工廠，但這樁交易拖累Lordstown股價5日重挫逾11%，近4個交易日更崩跌36%，背後原因在於分析師認為，Lordstown賤賣廠房，導致投資信心疲弱、賣壓湧現，更補一刀將目標價由8美元大砍到2美元。

MarketWatch報導，摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）分析師Adam Jonas發布研究報告直指，Lordstown以便宜的價格賤賣工廠，不僅將股票評級由「持有」下調至「賣出」，更狠的是將Lordstown目標價由每股8美元暴砍至2美元。

Lordstown上周五（1日）宣布與鴻海的交易之後，短短4個交易日股價一路狂瀉、慘崩近36%，5日重挫逾11%，周三（6日）第4個交易日跌幅稍收歛，終場仍下跌2.5%，收在5.07美元。

報告中還提到，Lordstown這座工廠之前為通用汽車所擁有，一度有上萬名員工，廠房價值約13億美元（約台幣362億美元），如今只以現金2.3億美元、不到五分之一的價值出售，形同被賤價拋售，不難看出Lordstown手頭相當吃緊，似乎沒有選擇的餘地。

大摩表示，Lordstown急賣該廠房，主要為了籌錢來開發電動皮卡Endurance，並計畫於2021年底開始少量試產，目標明年開始交車，同時積極爭取上市。

至10月5日截止，9位華爾街分析師評價Lordstown，其中有6人（約67％）給予賣出評級，平均目標價降至5美元。

(時報資訊)

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