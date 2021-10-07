【時報-台北電】香港信報報導，銀通日前宣布在澳門推出跨行無卡提款服務，參與銀行有澳門商業銀行、中銀澳門分行、建行澳門分行、工商銀行(澳門)、華僑永亨銀行等7家。銀通行政總裁蔡炳中表示，跨行無卡提款服務是澳門現代金融發展的重要里程碑，計畫於明年推行第二階段服務，從跨行到跨境，屆時開通香港與澳門兩地的無卡提款服務。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #銀通 #跨行 #跨境

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