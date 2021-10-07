好食券從10/8起就可開始消費。(取自好食券官網) 振興五倍券將於明(8日)正式登場，不少人都相當期待領券消費！只要是綁定數位五倍券前400萬名，免抽籤還可立即獲得500元的好食券，而好食券也將於明天起開放使用，使用地點包含餐飲、糕餅、夜市小吃／市場。經濟部也推出好食券官網（foodlover.tw），民眾可直接在網站上查詢好食店家、好食優惠等相關訊息。

至於好食券可以到哪裡使用、使用時間、回饋方式為何？以下為《中時新聞網》整理出常見Q&A，提供讀者快速掌握：

Q1:何時開始用、哪些地方可以用？

從10/8日(五)開始消費累計，至明年4/30日(六)消費累積截止，只要到好食券官網即可查詢到「好食店家」，包含餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商都可以使用。

好食券怎麼用。(取自好食券官網) Q2:怎麼知道是否已領到好食券？

綁定數位五倍券的民眾，若經系統判讀落於數位綁定前400萬名者，免抽籤就可以直接獲得500元「好食券」的序號，馬上就能得知自己是否有成功拿到券。

好食券怎麼領。(取自好食券官網) Q3:如何辨識店家能使用好食券？

好食券官網所公布的餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商都可以使用，但民眾也可以在消費前先詢問店家是否可使用好食券，目前並未硬性規定收取好食券的店家都要自行貼出相關標註，不過，店家至少要有行動支付才可以收好食券。

經濟部也呼籲好食店家，別忘了於好食券官網上自行下載好食券標章張貼於門店，以利民眾第一時間辨識好食券店家。

Q4：如何用好食券付錢？

10/8起只要到符合好食券的商家消費，結帳時，將依照民眾綁定數位五倍券的支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券的額度，再於下期帳單進行回饋。

不過，銀行等支付業者有些不同規定，以信用卡而言，各家銀行結帳時間起迄點不一樣，民眾收到帳單時可核對一下。

怎麼看回饋。(取自好食券官網) Q5：好食券一定要一次在同一店家用完500元，才有回饋嗎？

沒有，依照所綁定的數位支付工具不同，回饋週期有所差異，但至少每月回饋一次，也就是用多少回饋多少，不過，每人回饋累積上限就是500元。

(資料來源：好食券官網、1988免付費專線)

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