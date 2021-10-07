【時報-台北電】元大期(6023)9月份自結合併稅前淨利6478萬5仟元，合併每股稅前淨利0.22元；累計今年合併稅前淨利8億8541萬6仟元，累計合併每股稅前淨利3.05元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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