主計總處主計長朱澤民今（7日）赴立法院備詢時，被問及蚵仔麵線一碗多少錢竟回答「20」元，當場遭立委羅明才狠虧吃米不知米價，事後也引起PTT網友們熱議，不少人認為，身為主計長，卻對物價不敏感其實相當可怕，「台灣人真可憐，上面都這種人，人民怎麼過好日子」、「讓這種人談經濟談物價，真的可悲。」

主計總處昨（6日）公布9月消費者物價指數（CPI）年增達2.63%，創8年半新高，被外界認為通貨膨脹蠢蠢欲動，不過朱澤民認為，主要是受到去年基期低的影響，接下來的數字會往下修，預估全年CPI仍會落在2%以下，預估值為年增1.74%。

儘管朱澤民否認台灣出現通貨膨脹，但當國民黨立委羅明才詢問他是否知道現在一碗蚵仔麵線多少錢時，朱澤民竟回答「大概20元左右吧」，馬上引起現場騷動，羅明才也虧他吃米不知米價，現在至少都有35元至50元，朱澤民則回答，「那有大小碗啦。」

朱澤民此番言論引起PTT網友熱烈討論，許多人諷刺表示，希望朱澤民可以分享口中20元蚵仔麵線在哪裡，才能夠去朝聖，「官員何不食肉糜」、「20元連泡麵都買不起」、「清麵線都30了，更何況還加蚵仔」、「台北現在至少50到80了，主計長不用自己買當然不知道」、「已經站穩60啦，有些甚至70了」、「20元是能買什麼，不食人間煙火」、「20現在只能吃一口。」

此外，有不少網友認為，身為主計長竟對物價飆漲無感，其實是一件相當可怕的事，「讓這種人談經濟談物價，真的可悲」、「這種人都可以當官，台灣真可悲」、「主計處的主官，不知道物價，說起來是可悲」、「可憐哪，貴為主計長，連物價漲成這樣都不知道」、「這一整批官員離人民生活都很遠」、「行政院主計長耶，笑死人」、「主計處長對物價那麽不敏感，也是醉了。」

(時報資訊)