【時報記者沈培華台北報導】聯強(2347)第三季合併營收突破千億元大關，達1,018億元，年增14%，創單季新高。累計前三季營收2,851億元，亦創同期新高，年增22%。由於第四季為傳統旺季，同時有新產品上市，加上各國政府逐漸解封帶動商用市場增溫，聯強看好業務動能可望延續，再挑戰新高。

聯強公布9月營收達366.65億元新高，月增9.88%，年增12.65%。聯強表示，今年除了農曆過年的2月外，每月營收均超過300億元，業務動能一路向上，可說是月月創高、季季創高。即使面臨物料吃緊、供應鏈不順以及價格上漲的壓力，銷售動能依然相當強勁。

從產品角度，聯強資訊商用業務年增27%，連三季創新高，營收占比也來到近三成的新高紀錄；主要因為聯強近年持續優化商務運作流程，使得原廠與客戶都擴大與聯強的合作。IC元件業務雖然面臨市場供貨吃緊，但聯強充分扮演好上下游供應鏈的調節樞紐角色，帶動業績連兩季突破300億元，年增29%。資訊家用業務在電競、組件部分仍有雙位數成長，但因筆電持續缺貨，加上去年宅經濟爆發墊高基期，年減4%。

從區域表現來看，除紐澳受去年基期較高的影響外，第三季都達到雙位數的年增，其中印尼成長24%；大陸成長19%，尤其以商用加值、以及消電/智慧裝置成長最多；台灣成長16%，其中資訊類再創單季歷史新高，成長36%。

展望第四季，聯強看好市場對資訊產品的剛性需求將持續；且逐漸解封所帶動的大量經濟活動，也讓商用市場以及年底傳統旺季更加活絡；加上Windows 11上市、iPhone供貨逐漸順暢，聯強看好第四季業務動能可望持續創新高。

(時報資訊)

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