【時報-台北電】創惟(6104)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營業收入2.8億元，稅前淨利5900萬元，歸屬母公司業主淨利5000萬元，每股盈餘0.56元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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