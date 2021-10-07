本土疫情趨緩，振興經濟為下步重點，除了振興券5倍券外，農委會加碼推出的農遊券也釋利多，水保局、漁業署、輔導處、畜牧處等都推出各場域的加碼方案，加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22周抽出，其中最大獎為價值5萬元「百家農場任意遊」折價券，民眾消費越多，抽獎機會就越多。

農委會今(7)日召開「農遊券888農村好禮周周發」記者會。根據今年農遊券的規劃，今年預計增加至3000家合作業者可使用農遊券消費，本次農遊券面額888元，將發出146萬份，第一階段自10月11日至11月5日，為期四周，固定每周三上午於共通平台抽出22萬張農遊券，一共抽88萬張；第二階段則在2022年農曆年提供58萬張給單筆消費滿千元者抽籤(不含使用農遊券面額)，只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤，預估可創造68億的效益，農遊券使用期間為今年10月25日至明年4月30日止。

水保局農村再生科科長莊皓雲指出，本次農遊券秉持「一領二用三刷」的使用原則，收到抽中農遊券的簡訊通知後，下載農遊券APP後依簡訊通知登入，點選當中的「票夾」選項即可成功領取。

莊皓雲表示，消費者只要在10月12日起，在農遊券合作業者處單筆消費滿千元，並登錄發票就能獲得1次抽獎機會，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22周抽出，內容包括價值數千元「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項1年份禮品，如「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」；另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎為價值5萬元的「百家農場任意遊」折價券，可至國內500家合作的農場，享有每家100元的現金折抵。

農委會主委陳吉仲指出，去年500萬張農遊券使用近450萬張，11億的預算帶動超過50億的產值，這次的許多加碼也吸引五倍券到農業部門消費，我們每消費一塊錢看到的不只是產值，而是背後的文化生態價值，也把台灣農業歷史給記下來。

(時報資訊)