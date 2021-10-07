【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】7日報導指出，印尼廖內群島省(Riau Islands)原定10月份要與新加坡的旅遊泡泡，因為這個有花園城市之稱的蕞爾小國，近日疫情似有加溫趨勢故暫時破局。

緊挨著新加坡南方的印尼廖內群島省，因目前還無法與星國旅遊泡泡，所以也希望能在等待空窗期，多吸引一些自己印尼的民眾來旅遊。廖內群島省已向印尼中央政府發函，建議放寬印尼各省之間封省規定。

內有知名景點的巴淡島與民丹島的廖內群島省，目前觀光區已陸續開放。4日，印尼政府也宣布，將從14日起准許來自韓國、中國大陸、日本、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及紐西蘭這6個國家的觀光客，可以來峇里島旅遊。

(時報資訊)