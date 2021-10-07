國內BNT疫苗到貨量漸增，陸續投入校園及預約平台接種，但近來美國、以色列、卡達都有研究指出，打完2劑BNT疫苗後半年抗體效價並不理想。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對疫苗保護力持續性相關計畫都有在做，未來也會拉長，作為疫苗施打政策參考。

外電報導，美國研究結果顯示，民眾接種完第2劑BNT疫苗後6個月，中和抗體幾乎消失殆盡；以色列研究則發現，接種BNT後產生的抗體，以每個月40％的速度減少；而另一項卡達研究也指出，接種BNT第2劑後，抗體會在第1個月達到高峰，接下來的幾個月會逐漸減弱。

對此陳時中表示，對於疫苗保護力持續性以及相關不良反應，都有既定計畫在進行，未來也會拉長時間，要有本土相關資料，作為疫苗施打的政策參考。

(時報資訊)