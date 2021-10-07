【時報記者沈培華台北報導】記憶體廠旺宏(2337)第三季旺季開創史上最好成績，自行結算2021年9月合併營收為56.79億元，創單月歷史新高，且是自4月以來，連續第6個月營收創歷史同期新高，1-9月合併營收亦創下新高紀錄。
旺宏於8月合併營收達50.1億元創次高後，9月營收56.79億元再攻上新高紀錄，月增13.3%，較2020年同期相較，則增加21.8%。第三季營收衝上149.74億元，同步創下新高，季增率達31%。
旺宏累計2021年1月至9月合併營收為360.28億元，也寫下歷史同期最佳紀錄，較2020年同期增加21.5%。
旺宏受惠遊戲產業對ROM拉貨旺季來臨，加上各產品線需求續旺，公司對第三季看法樂觀。
旺宏總經理盧志遠於日前法說會表示，第三季需求持續暢旺，就各產品線來看，ROM適逢出貨旺季，成長動能將最強勁，NAND Flash與NOR Flash還有漲價空間，營收可望持續成長。
旺宏董事長吳敏求看好公司主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好。
旺宏受惠產品價量齊揚，第二季營收114.26億元，毛利率上揚至39.08%，稅後純益19.25億元，季增約1.1倍，年增45%，每股純益1.04元；上半年營收210.53億元，毛利率36.89%，稅後純益28.42億元，年增約11%，每股純益1.54元。
旺宏電子董事長吳敏求重視科技人才培育，領導團隊積極參與研發替代役制度運作，推動13年來執行成果優異，歷年來多次獲得績優研發替代役用人單位，今(7)日獲內政部役政署署長龔昶仁頒授「役政專業獎章」，以表彰其積極支持研發替代役制度，促使企業進用優質役男，並在企業留才與育才上之傑出表現。
(時報資訊)
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