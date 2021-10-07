【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞典電動車電池開發商Northvolt周四表示，計畫對該公司位於瑞典的實驗室設備投資7.5億美元，以滿足汽車廠對鋰離子電池飆升的需求。
Northvolt將建立一個涵蓋整個電池生態系的研發園區。該公司目前主要競爭對手為中國的寧德時代和南韓的樂金化學。
Northvolt位於瑞典Skelleftea市的超級工廠將在今年開始量產；該公司也計畫在Vasteras市新設辦公室，將員工人數從400人增到至少1000人，並建立一個中心讓客戶能對電池技術和電動化進行試驗。
在福斯、Scania、歐盟，以及Spotify創辦人Daniel Ek支持下，Northvolt已經籌資超過65億美元資金，來自福斯集團的訂單已經高達200億美元。
在最近的一次融資中，市場對Northvolt的估值為117.5億美元。對投資人來說，電動車以及相關產業一直是一大吸引力，市場也不斷推高特斯拉和Ludid汽車的估值。
Northvolt計畫到2030年，其鋰電池在歐洲的市占率將來到25%。
(時報資訊)
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