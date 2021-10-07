近日本土疫情趨緩，台灣已連續8天無本土個案，不少民眾好奇什麼時候才有機會降為一級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，降級不會只看單項指標，疫情的控制、疫苗施打率以及防疫規則的遵從度都會納入考量。
陳時中今在記者會上透露，疫情警戒降級不會只看單一項的指標，還需要考量到「疫情的控制」、「疫苗施打率」以及「民眾對防疫規則（戴口罩、社交距離）的遵從度」，這些通通都要列入降級的考量之中。
指揮中心統計，截至目前國內累計16271例確診，分別為1636例境外移入，14581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例死亡，其中832例本土、12例為境外移入。
(時報資訊)
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