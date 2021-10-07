【時報記者林資傑台北報導】IC測試載板廠雍智科技(6683)公布2021年9月自結營收1.25億元，雖月減達10.48％、仍年增1.11％，改寫同期新高。合計第三季營收3.85億元，季增1.91％、年增達12.5％，連6季改寫歷史新高。累計前三季營收11.14億元、年增達25.99％，續創同期新高。
雍智股價8月底觸及371元波段高點後震盪拉回，昨（6）日重挫6.62％、收於最低點268元，創逾4個半月低點，2個月來已跌逾27％。今（7）日在大盤強彈下止跌、開高後一路走高，終場勁揚7.46％、收於最高點288元。三大法人本周迄今小幅調節賣超37張。
雍智受惠5G手機晶片及WiFi 6規格世代交替，帶動測試載板及探針卡出貨強勁，AI及高速運算（HPC）應用晶片預燒需求增加、射頻及電源管理IC測試需求強勁，亦推升IC老化測試載板及微機電（MEMS）探針卡出貨動能，使今年以來營運動能暢旺。
雍智上半年稅後淨利躍增46.15％至2.15億元、每股盈餘（EPS）7.94元，雙創同期新高。指望後市，公司表示持續投入晶圓測試的晶圓探針卡領域，已獲不少客戶驗證採用，預期今年半導體晶圓測試載板需求仍將維持成長。
雖然下半年半導體供應鏈旺季雜音頻傳，但在疫情推動數位轉型下，相關應用測試需求持續暢旺，測試介面廠下半年營運仍具旺季效應。法人看好雍智第三季獲利將同步走強、第四季有望繼續向上，下半年旺季營運表現可期，全年成長持續看俏。
同時，雍智攜手同業旺矽搶攻5G手機商機，合作開發的微機電（MEMS）探針卡新產品持續進行驗證中，投顧法人看好後續有望順利打進聯發科5G手機晶片供應鏈，為明年測試介面接單增添動能。
(時報資訊)
#雍智
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：