【時報記者王逸芯台北報導】商用市場回溫，帶動商用NB暢旺，杰力(5299)9月營收已經連續7個月創歷史新高，第三季亦續創新高，不僅如此，杰力累計前9月營收已超越去年全年營收。

杰力9月營收2.52億元，年增加28.31%，與8月營收相較持平略增，已經連續7個月營收創歷史新高；第三季營收7.55億元，季增加7.76%，亦續創單季營收歷史新高；累計前9月營收合計20.36億元，較去年同期增加45.7%，已超越去年全年營收。

杰力主要營收比重大宗為NB，儘管市場對chromebook出現雜音，業界對於下半年均下修其出貨表現，但隨著疫苗在全球普遍施打，企業陸續會復正常工作型態，拉動企業對商業NB等需求回溫，也帶動杰力9月、第三季營收均創下歷史新高。

金氧半場效電晶體(MOSFET)持續緊俏，且馬來西亞亦情即便陸續需緩，但當地IDM仍多以車用市場為優先，消費性電子相關MOSFET依舊相當緊張，該狀況本季將延續下去，甚至會到明年第一季，故杰力營運仍有成長動能。

(時報資訊)

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