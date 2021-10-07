【時報記者王逸芯台北報導】商用市場回溫，帶動商用NB暢旺，杰力(5299)9月營收已經連續7個月創歷史新高，第三季亦續創新高，不僅如此，杰力累計前9月營收已超越去年全年營收。
杰力9月營收2.52億元，年增加28.31%，與8月營收相較持平略增，已經連續7個月營收創歷史新高；第三季營收7.55億元，季增加7.76%，亦續創單季營收歷史新高；累計前9月營收合計20.36億元，較去年同期增加45.7%，已超越去年全年營收。
杰力主要營收比重大宗為NB，儘管市場對chromebook出現雜音，業界對於下半年均下修其出貨表現，但隨著疫苗在全球普遍施打，企業陸續會復正常工作型態，拉動企業對商業NB等需求回溫，也帶動杰力9月、第三季營收均創下歷史新高。
金氧半場效電晶體(MOSFET)持續緊俏，且馬來西亞亦情即便陸續需緩，但當地IDM仍多以車用市場為優先，消費性電子相關MOSFET依舊相當緊張，該狀況本季將延續下去，甚至會到明年第一季，故杰力營運仍有成長動能。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：