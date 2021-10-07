【時報記者張漢綺台北報導】光學鏡頭廠大立光(3008)公布第3季財報，第3季合併毛利率為59.33%，季減1個百分點，年減6.35個百分點，為2015年第3季以來新低，單季稅後盈餘為52.6億元，季增77.72%，單季每股盈餘為39.22元；累計前3季每股盈餘為100.91元。
儘管進入傳統旺季，蘋果iPhone新機開始拉貨，全球新冠肺炎疫情致使供應鏈缺料問題未解，且下半年多是低規格6P及7P鏡頭，讓大立光今年第3季營運相對失色，第3季合併營收為119.77億元，季增18.44%，年減19%，營業毛利為71.06億元，季增16.47%，年減26.83%，單季合併毛利率為59.33%，季減1個百分點，年減6.35個百分點，營業淨利為57.71億元，季增14.23%，年減30.55%，單季營業淨利率為48.18%，年減8.02個百分點，稅前盈餘為61.02億元，季增46.81%，稅後盈餘為52.6億元，季增77.72%，年減10.35%，單季每股盈餘為39.22元；累計前3季合併營收為339.1億元，年減17%，營業毛利為208.6億元，年減24%，合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點，營業淨利為171.7億元，年減27%，營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點，稅前盈餘為167.61億元，年減28%，稅後盈餘為135.35億元，年減23%，每股盈餘為100.91元。
若以產品組合來看，2021年第3季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占40%到50%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占30%到40%。
(時報資訊)
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