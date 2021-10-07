快閃記憶體大廠旺宏（2337）公告9月合併營收達56.79億元，累計第三季合併營收為149.74億元、季成長31.1％，讓單月、單季合併營收同創歷史新高水準。法人表示，由於旺宏已經成功拿下國際大廠的5G、車用等大單，全年業績將可望成長雙位數水準。

旺宏公告9月合併營收達56.79億元、月成長13.3％，相較2020年同期明顯成長21.8％，第三季合併營收為149.74億元、季增31.1％，累計2021年前三季合併營收達360.28億元、年增21.5％。

法人指出，旺宏在5G、車用、醫療及工規等終端應用，並打入各大國際大廠供應鏈，全年合併營收有機會達到雙位數成長，並且改寫歷史新高，進入2022年隨著新興應用持續攀升，旺宏營運將更上一層樓。

(時報資訊)

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