大立光（3008）今日召開法說會，在法說會召開前一刻，大立光先行上傳第三季季報，單季毛利率意外跌破六成關卡，僅達到59.33％，表現不若上一季的60.29％及去年同期的65.58％，惟累計前三季平均毛利率仍勉強守穩六成關卡，達61.52％，不過相較於去年同期的67.93％，差距仍達到六個百分點。
另在獲利的表現部分，大立光第三季營收為119.77億元，稅後淨利為61.02億元，換算每股稅後盈餘為39.22元，雖明顯優於第二季的22.07元，惟仍小輸今年首季的39.62元，另累計前三季稅後盈餘為135.36億元，每股稅後盈餘100.91元，亦較去年同期的每股稅後盈餘131.03元，衰退22.99％。
在法人最為關切的毛利率部分，大立光第三季毛利率僅59.33％，一舉跌破六成關卡。累計前三季平均毛利率仍維持在六成之上，達61.52％。
以產品組合來看，大立光第三季20M（百萬畫素）以上產品約占營收10％到20％，10M（百萬畫素）以上產品約占40％到50％，8M以上佔比不到成，其他產品約占30％到40％。
(時報資訊)
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