【時報-台北電】證券時報e公司訊，金融數據服務商Wind資料顯示，今年前三季北上陸股通資金累計淨買入額達2918.47億元(人民幣，下同)，已超過去年全年淨買入額。若淨買入趨勢不變，今年全年陸股通淨買入額有望超越2019年，改寫年度淨買入規模新高。

　數據進一步顯示，今年前三季北上陸股通資金累計成交21.3兆，日均成交額為1231.58億元；去年陸股通日均成交額為912.93億元，今年交投相對熱絡許多。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #北上資金 #陸股

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