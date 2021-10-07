【時報記者沈培華台北報導】磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)今(7)日召開股東臨時會，通過減資彌補虧損、擬由美國或澳洲子公司擇一在海外證券市場以SPAC方式掛牌上市等案。董事長張聖時表示，立凱-KY減資後，將把多年來所負擔五龍電動車公司債的評價損失一次性減除，並有助引入策略投資人。
立凱-KY先前已將五龍電動車可轉債評價損失全數提列後，決議進一步減資，將改善財務結構並彌補累積虧損；可望對母公司與海外子公司募資進度與配合客戶於海外設廠，創造有利的募集資金條件。
立凱電目前實收資本額為9.21億元，本次預計減資3.21億元，減資比率34.85%，減資後資本額為6億元，初步預期減資時程落在12月上旬。
立凱電董事長張聖時指出，隨著全球產業進入轉型階段，立凱選擇在此時減資，就是要把握美國、歐洲的機會，預期減資案通過後，將引進新的投資人，目前已接洽多家廠商，涵蓋同業及上下游，預計年底前就有結果。
另外，澳洲大力發展鋰電池產業，當地政府正積極找尋供應鏈成員前往設廠，立凱也獲邀前往澳洲當地考察與評估設廠。
現今不論美、中、歐等大國，均力推減碳政策，並將電動車、儲能相關產業視為未來發展重點，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景看好。張聖時指出，目前已有2-3個客戶進入小量產階段，有助營收維持穩定，明年在財務結構改善下，加上爭取新客戶的效益顯現，預期明年本業虧損將持續收斂，目標將虧損降至1億元。
立凱電今年第三季營收6799萬元，年增36%，並呈現逐季上揚，前三季營收1.75億元，年成長102%。
營運方面，立凱電上半年業績較去年同期有顯著成長，合併營收1.08億元，年增190%，上半年稅後虧損為4.34億元，每股淨損4.71元，係因包含打消帳上剩餘五龍公司債債權的2.85億元評價損失，不含此評價損失之本業虧損1.44億元，較去年同期縮減24%。
(時報資訊)
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