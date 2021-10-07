【時報記者莊丙農台北報導】東研信超-新(6840)9月營收0.75億元，年增14.95％，創下歷史單月新高；累計前3季營收6.03億元，年增22.11％，接近去年全年度營收表現。東研信超表示，受惠移動通訊與無線技術檢測需求大幅增加，今年第2季以來單月營收持續成長，第3季亦創歷史單季新高，以在手訂單來看，第4季業績持續看好。
東研信超提供電磁相容（EMC）、安規（Safety）、無線射頻與移動通訊（RF/SAR/OTA/Conformance）等方面強制性、自願性測試與國際轉證多方面的檢測認證服務，受惠5G NR、WiFi6/6E等移動通訊與無線技術規格，持續普及應用於智慧型手機、筆記型電腦、網通產品，相關產品機種大量推出投向終端消費市場，東研信超接獲的檢測機種數、測試時數與測試單價皆高於以往，在手已接受客戶委託案件與近期客戶機種測試需求狀況評估，第4季可持續成長趨勢。
東研信超今年5G相關檢測營收的貢獻開始顯著提升，預期隨著5G應用市場擴大，未來相關業務將成為公司業績一大成長動力。新技術規格推出引導電子檢測市場需求暢旺，以及移動通訊與無線技術檢測需求大幅增加之下，目前公司除持續擴大招募測試工程師，增加中、夜班測試人力外，也針對部分瓶頸測項增購設備來提升產能，並已搜尋評估多處合適地點，預計規畫增設實驗室測試場地來服務客戶。
(時報資訊)
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