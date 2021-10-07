【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】澳洲最大城市雪梨在達到70%成年人口完整接種兩劑疫苖的目標後，將準備開始讓實施已經將近4個月的封鎖令逐步退場，當局宣布自下周一起，雪梨市將進一步放寬新冠防疫限制。

澳洲人口最多、以雪梨市為首府的新南威爾斯州周四宣布，已經完整接種新冠疫苗的居民能以任何理由出門，包括去酒吧、零售店、電影院和健身房，這些場所將在嚴格的社交距離規定下重新開放。

此外，允許在家中群聚的已完整接種疫苗訪客數將提高1倍至10人，在婚禮和葬禮上，已完整接種疫苗的人數限制將提高至100人。此外，當接種率達到8成時，夜店可接待已經接種疫苗的人，而辦公室將不再強制戴口罩。

新南威爾斯將採用疫苗護照系統，以確保尚未完整接種的人在12 月1日以前仍必須遵守嚴格的禁足令。

州長Dominic Perrottet周四在雪梨召開的記者會上表示，接種疫苗是我們獲得自由的關鍵，新南威爾斯各地居民所做的犧牲和努力讓我們能盡快且安全地解封。

為了遏阻Delta變種變毒引爆的新一波疫情，雪梨和澳洲第二大城市墨爾本，以及首都坎培拉都已經封城一段時間，導致該國經濟瀕臨多年來的第二次衰退。

(時報資訊)