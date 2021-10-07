台積電、鴻海及永齡基金會與慈濟基金會共同購入1,500萬劑BNT疫苗，近期持續到貨，幕後最大功臣是德國大廠西門子與BioNTech生技公司合作，快速轉換馬爾堡工廠的疫苗生產設備，西門子自動化和數位化解決方案，二個半月完成新關鍵製造執行系統建置且啟用，數位化實現無紙化生產，大幅加快疫苗生產速度。

Delta變種病毒襲擊全球，民間採購BNT疫苗近期抵台，到貨速度勝過AZ及莫德納等國際疫苗。全球工業數位化與自動化科技大廠德國西門子7日解密，西門子與BioNTech生物技術公司合作，運用西門子自動化和數位化解決方案大幅加速疫苗生產，以科技夥伴的角色，為全球抗疫做出具體貢獻。

西門子指出，BioNTech公司總部設在德國美因茲（Mainz），2020年秋季購買具生產生物技術物質能力生產設施，今年2月起生產活性物質，3月底開始生產BNT疫苗。西門子與BioNTech馬爾堡的現場專家團隊合作，將現有生產mRNA疫苗設施，轉換成生產Covid-19疫苗，轉換建置原本需時1年大幅縮短為5個月，其中導入關鍵的製造執行系統（Manufacturing Execution System；MES），讓整個專案時程減少2個半月。新生產系統與各生產分站間數位化的資料傳遞實現「無紙化生產流程」，可以立即滿對所有生產資料的要求。

西門子指出，BioNTech馬爾堡工廠所有製程都使用西門子自動化產品Simatic PCS7作業控制系統，進行修改實現自動化：Opcenter製藥執行系統（Opcenter Execution Pharma MES）用於協調子系統和流程控管並分析其品質。生產過程可以自行開發、優化和管理。mRNA流程許多稱重工作等手動工作步驟，透過西門子自動化稱重系統，可以執行這些步驟，精確測量重量，對產品品質至關重要。

西門子表示，自動控制和調節系統整個過程，也使用網路技術、WLAN無線接入點、通訊技術和全方位整合自動化（Totally Integrated Automation，TIA）工程架構。多年來，西門子和BioNTech累積深厚合作夥伴關係，BioNTech啟動生產Covid-19疫苗的專案裡，西門子提供了更深入的服務和隨時支援的合作模式，此次的合作更進一步強化雙方的信任與合作關係。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示：「長期專注於數位化、自動化和可持續性的前瞻科技研發與應用，西門子具備業界領先的虛實整合能力，並致力於透過我們各領域的專業知識、核心技術以及涵蓋合作夥伴的強大生態系統協助客戶的成功，乃至於社會發展永續。此次與BioNTech生物技術公司的合作再次展現西門子深厚獨特的技術實力，同時為社會創造價值不遺餘力的使命，並能夠對全球正面臨的重大疫情挑戰做出貢獻。」

(時報資訊)

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