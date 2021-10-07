台積電、鴻海及永齡基金會與慈濟基金會共同購入1,500萬劑BNT疫苗，近期持續到貨，幕後最大功臣是德國大廠西門子與BioNTech生技公司合作，快速轉換馬爾堡工廠的疫苗生產設備，西門子自動化和數位化解決方案，二個半月完成新關鍵製造執行系統建置且啟用，數位化實現無紙化生產，大幅加快疫苗生產速度。
Delta變種病毒襲擊全球，民間採購BNT疫苗近期抵台，到貨速度勝過AZ及莫德納等國際疫苗。全球工業數位化與自動化科技大廠德國西門子7日解密，西門子與BioNTech生物技術公司合作，運用西門子自動化和數位化解決方案大幅加速疫苗生產，以科技夥伴的角色，為全球抗疫做出具體貢獻。
西門子指出，BioNTech公司總部設在德國美因茲（Mainz），2020年秋季購買具生產生物技術物質能力生產設施，今年2月起生產活性物質，3月底開始生產BNT疫苗。西門子與BioNTech馬爾堡的現場專家團隊合作，將現有生產mRNA疫苗設施，轉換成生產Covid-19疫苗，轉換建置原本需時1年大幅縮短為5個月，其中導入關鍵的製造執行系統（Manufacturing Execution System；MES），讓整個專案時程減少2個半月。新生產系統與各生產分站間數位化的資料傳遞實現「無紙化生產流程」，可以立即滿對所有生產資料的要求。
西門子指出，BioNTech馬爾堡工廠所有製程都使用西門子自動化產品Simatic PCS7作業控制系統，進行修改實現自動化：Opcenter製藥執行系統（Opcenter Execution Pharma MES）用於協調子系統和流程控管並分析其品質。生產過程可以自行開發、優化和管理。mRNA流程許多稱重工作等手動工作步驟，透過西門子自動化稱重系統，可以執行這些步驟，精確測量重量，對產品品質至關重要。
西門子表示，自動控制和調節系統整個過程，也使用網路技術、WLAN無線接入點、通訊技術和全方位整合自動化（Totally Integrated Automation，TIA）工程架構。多年來，西門子和BioNTech累積深厚合作夥伴關係，BioNTech啟動生產Covid-19疫苗的專案裡，西門子提供了更深入的服務和隨時支援的合作模式，此次的合作更進一步強化雙方的信任與合作關係。
台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示：「長期專注於數位化、自動化和可持續性的前瞻科技研發與應用，西門子具備業界領先的虛實整合能力，並致力於透過我們各領域的專業知識、核心技術以及涵蓋合作夥伴的強大生態系統協助客戶的成功，乃至於社會發展永續。此次與BioNTech生物技術公司的合作再次展現西門子深厚獨特的技術實力，同時為社會創造價值不遺餘力的使命，並能夠對全球正面臨的重大疫情挑戰做出貢獻。」
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：