【時報-台北電】亨泰光(6747)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告8月營收7263萬元，稅前純益3077萬元，歸屬母公司業主淨利2511萬元，每股純益1.04元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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