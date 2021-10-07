【時報記者任珮云台北報導】全球金融市場近期關注通膨升溫議題，在通膨隱憂牽動市場情緒下，也令股市波動加劇，投資人該何去何從？市場法人建議，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金或地產ETF。觀察今年來全球REITs指數表現亮麗，以美國道瓊地產REITs上漲20.51%表現最佳，其次日本不動產也有14.77%，澳洲不動產9.19%、歐陸不動產4.56%也都維持5%以上的報酬率，連帶的投信發行的REITs基金和ETF表現也不俗。
今年以來投信發的地產相關REITs和ETF報酬率在1成以上者包括：台新北美收益資產證券化基金-USD，群益道瓊美國地產ETF，野村全球不動產證券化基金，復華富時不動產證券化基金，群益全球地產入息基金。
群益道瓊美國地產ETF(00714)第三季配息金額為0.376元，預估配息率7%，除息日為10月19日，已經是連續兩季提供給投資人優於過去的配息，配息來源除了美股REITs既有配息外，還包含了部分獲利了結的資本利得。
群益道瓊美國地產ETF(00714)基金經理人李鈺涵表示，今年以來近期美國景氣與獲利成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低點吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得也連帶水漲船高，道瓊美國地產指數總報酬截至九月底，漲幅為21.30%，優於S&P500指數漲幅15.92%，也因此地產ETF是穩健息收的產品，亦能滿足投資人對收益的渴望，可說是資本利得、收益兩頭賺。預期未來通膨持續的環境之下，建議投資人可分批布局，一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。
群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將REITs視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現，不過在市場資金輪動快速以及各國景氣階段不見得一致的情況下，建議看好REITs的投資人不妨以全球布局的方式來因應。
(時報資訊)
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