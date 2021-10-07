【時報編譯張朝欽綜合外電報導】義大利汽車製造商愛快羅密歐(Alfa Romeo)執行長Jean-Philippe Imparato周三對媒體表示，該公司將每年推出一款新車，直到2026年，首先將由明年新推出的插電式混合動力休旅車Tonale開始。

　愛快羅密歐隸屬於Stellantis集團，並與同集團的蘭吉雅(Lancia)、雪鐵龍的高階品牌DS汽車，共同在高階市場進行合作。

　Tonale休旅車原訂今年發表，因疫情影響而延後。現定於明年三月發表，在義大利的銷售將從六月開始。

　Imparato也表示，從2027年開始，愛快羅密歐所有新發表的車款都將是電動車。愛快羅密歐以往為市場所知名的為大排氣量燃油純種跑車。

在同一場活動上，蘭吉雅負責人Luca Napolitano指出，已經對集團提出該品牌十年計劃，將只販售一款車輛，即小型車Ypsilon，並且只在義大利銷售。該品牌將遲至2026年才會推出電動車。

(時報資訊)

#愛快羅密歐 #電動車

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