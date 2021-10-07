【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】7日，韓國一國有智庫表示，由於全球景氣復甦不確定性加深，還有新冠疫情升溫影響民眾支出，因此，韓國經濟成長出現雜音。無獨有偶，另家民間調研機構也認為，韓國2021年GDP(經濟成長)可能不到4%。
專攻總經為主的韓國開發研究院(KDI)指出，韓國在穩健出口的推動下尚處於復甦正軌。不過，當下新冠疫情有升溫趨勢，需要與人面對面接觸的服務產業，也正面臨愈來愈煎熬處境中。
KDI表示，韓國景氣復甦會因這些服務業委靡不振而減緩，因此有疑慮產生。
目前，韓國正對抗另波頑強疫情，因為當地每日新確診數，已連續3個多月都在4位數以上。同時，自7月12日以來，大首爾地區都一直處於社交限制的等級4當中，就是包括商業活動須受限，以及下午6點後，禁止3人或以上群聚。
另外，韓國8月工業生產、零售銷售與投資項目都較7月減少，這可能是第4波疫情下，當地景氣復甦趨緩的一個不好兆頭。
所幸，占經濟成長過半的出口，在晶片與汽車輸出強勁下，韓國經濟成長尚可維持。9月海外出貨量年增16.7%至558億美元並寫歷史新高。同時，出口也是連11個月上漲。
對於2021年GDP預估，韓國央行認為可望有4%，韓國政府更是樂觀、上看4.2%。不過，民間調研機構卻相對保守。
韓亞金研院(Hana Institute of Finance)預估韓國GDP，2021年為3.9%，到了2020年更低、僅2.8%。因為，出口應該無法一直強勁下去，再加上政府的刺激景氣支出恐將縮水，韓國經濟成長力道會愈來愈弱。
因此，韓國出口在2022年預計僅年增2%，較2021年的22.2%預估值大幅下降，主要是2021年比較基期高，使得2022年的數值就相對小很多。而貿易順差預也愈估將從2021年的815億美元，大減至2022年的685億美元。
其它經濟數據方面，韓亞金研院預估，韓國民間消費在2021年可望增3.1%，2022年應會增3.3%。建築投資增幅方面，可望從2021年的0.6%大幅升至2021年的2.7%。至於韓企的資本支出，2022年應可增3%，遠低於2021年的9.3%。
韓亞金研院也預測，韓國央行將在2021年第4季與2022年第3季時，分別升息兩次，因此利率也將上修至疫前1.25%位置。
(時報資訊)
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