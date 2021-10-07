【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告，看好長線PVC行情緊俏，並預計美國業務的盈利將持續增長，將台塑目標價由120元調升到145元、維持買進評等。
亞系外資表示，美國艾達颶風已經使美國60%的PVC停產，且隨著大陸政府對能源消耗和強度的雙重控制政策，使得當地PVC製造商面臨關閉風險，大陸PVC產能2600萬噸/年，是世界上最大的生產國，也導致全球PVC市場面臨極度緊張。
亞系外資表示，大陸有80%的PVC是採用電石法，嚴重依賴電力和煤，且目前雪上加霜的是，大陸還面臨煤炭短缺，根據普氏能源資訊，主要新疆、寧夏和陝西等省的聚氯乙烯生產商都被要求關閉或降低開工率，這些省份佔大陸的50% 的PVC總產能，有鑑於供應擔憂，最新PVC價格已上漲至1520美元/噸，自7月以來上漲22%，目前已接近4月的高峰，若大陸電網未恢復穩定，則預計強勁的PVC行情將自第四季持續到2022年初。
亞系外資表示，在PVC前景強於預期的推動下，將台塑今年的盈利預估上調24%、2022年上調51%。台塑是全球最大的PVC生產商之一，產能為173.5萬噸/年，而台灣PVC生產設施不受大陸影響電力配給影響。今年上半年PVC佔台塑營收和營業利潤分別為25%、25%，自2020年第三季度以來，台塑的PVC利潤率顯著提高，今年第二季更達到34%的高點，預測台塑的PVC利潤率可能在第四季和2022年進一步加強至35~38%。長期來看，仍看好PVC的供需前景，並預計 美國業務的盈利將持續增長，將台塑目標價由120元調升到145元、維持買進評等。
台塑四寶將在明日公布第三季財報，預估台塑第三季每股收益落在2.56元，季減少20%，但年增加57%，也預計其營業利潤率將從25.7%收縮至21.5%，主要是因為德州冬季風暴後供應恢復正常。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：