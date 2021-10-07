年初迄今，歐洲洲際交易所（ICE EU）掛牌上市的布蘭特原油期貨已由每桶51.34美元回升至每桶80美元之上，街口布蘭特原油正2ETF（00715L）更是累積漲幅超過130％，今年可謂原油市場大豐收的一年。
街口投信表示，最主要的原因在於全球已開發國家已自去年Covid-19的陰霾走出，各國的經濟活動亦是呈現加速復甦，以致原油需求得以自谷底回升，像是國際貨幣基金組織（IMF）對於美國今年的GDP增長預測即高達7.0％，是過去近40年來增速最快的一年。
除此之外，曾一度陷入債務危機的美國頁岩油企業，在這波油價反彈之際，股東們紛紛要求優先削減債務與回饋股東，而不是積極擴大資本支出，在資本投資明顯不足下，原油增產的速度遠遠不及需求的飆升。
街口投信分析，另一主要的原油供給來源-石油輸出國家組織與其盟友（OPEC+），更是堅持以每月增產40萬桶／日的緩慢步調，來逐步退出先前的減產協議，儘管近期的布蘭特原油價格已漲破每桶80美元，OPEC+亦不為所動，以致全球原油供給相對受限。
展望第四季，冬季是傳統的用油旺季，基於美國國內的原油供給恐嚴重不足，美國能源部長Jennifer Granholm已率先表示，不排除動用國家戰略石油儲備的可能性，甚至可能實施原油出口禁令，以確保國內的原油供給充足，但這反倒將使得非美國家的原油供需失衡問題進一步惡化，知名國際投資銀行高盛更是看好布蘭特原油價格於第四季挑戰每桶90美元，今年的原油市場可望一路暢旺到年底。
(時報資訊)
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