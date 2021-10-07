國聯準會在9月的聯邦公開市場委員會議(FOMC)後，釋出偏向鷹派的訊息，加上近來市場消息面紛亂，投資人情緒趨於謹慎，避險資金湧入美元，激勵美元指數走勢轉強。

「期元大美元指數」（原元大美元指數，證券代號：00682U）期貨ETF研究團隊表示，從技術型態觀察，美元指數從去年中以來迄今，已經形成穩固的底部型態，爾後拉回空間可能有限，而且從聯準會近期政策預期、美國相對經濟實力，以及民主黨拜登政府的政策態度來看，都有利美元指數重返強勢，建議投資人不妨利用美元指數ETF，甚至是美元指數正向2倍ETF，在美元指數反轉上攻時，進行波段操作。

依據歷史經驗，在聯準會量化寬鬆政策(QE)逐漸退場的背景下，美元指數多呈上漲表現。以前次QE退場為例，聯準會於2013年下半年開始討論縮減購債，2014年1月開始縮減QE規模，並在2014年10月時QE正式退場，再來自2015年12月開啟升息循環，而美元指數在2014年中開始呈現爆發式走強，波段漲幅超過兩成。

若再往前看QE1和QE2的寬鬆政策退場經驗，美元指數在退場期間也有15%上下的漲幅，顯示只要聯準會資產負債表沒有大幅擴張，而是持平或是小幅萎縮的情況下，隨著美元流動性減少，都有助美元指數重返強勢局面。

不僅如此，如果回頭觀察美國民主黨與共和黨主政時期的美元指數變化，美元也有機會走出長多格局。在過去30年間，於美國民主黨的柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）執政時期，美元指數都結束共和黨執政期間的弱勢格局，步入長期升值循環。

以美國拜登總統上任後的經濟格局來看，隨著新興國家疫苗接種率低，恐有經濟發展風險，可能令投機資金回流美國，加上美國擁有無可匹敵的科技實力，在疫後數位浪潮席捲全球產業的環境下，美國憑藉壓倒性的技術優勢，宛若如虎添翼，美國經濟的回復動能很可能因此強於歐洲和日本等其他國家，成為美元指數長期漲勢的動力來源。

「期元大美元指數」（原元大美元指數，證券代號：00682U）期貨ETF研究團隊建議，隨著美元指數有機會重返強勢格局，建議投資人可以善用美元指數ETF，甚至是美元指數正向2倍ETF，賺取波段機會，國內目前唯一反應美元指數波動兩倍的期元大美元指正2（原元大美元指數正2） (證券代號：00683L)，就是一個可以加以運用的投資工具，在美元指數彈升階段，放大價差獲利空間。

然而，需要特別提醒的是，槓桿ETF追蹤標的指數「單日」正向兩倍報酬，一旦看錯方向的損失會較原型ETF為大，且複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並嚴設與執行停損規劃。

(時報資訊)