【時報記者王逸芯台北報導】台積電(2330)矽智財供應商M31(6643)邁入十週年，也成立新總部辦公室，目前M31正積極展開3奈米矽智財的開發與認證，董事長陳慧玲表示，目前M31已經累積研發超過400種的精品IP，也將持續擴展IP版圖，以利客戶的IC產品在效能和成本表現上更具市場優勢。
M31於今年十月迎來成立十週年的重要里程碑，延續創辦人林孝平先生的理念，董事長陳慧玲表示，新總部辦公室環境是HP(林孝平的英文名字)花費兩年時間的心血結晶，處處都流露出HP想要照顧員工的那份心意。M31堅持作為一家專業且獨立的矽智財(IP)公司，經過十年的耕耘，已躋身全球少數能提供先進製程矽智財的開發商之列，所累積研發超過400種的精品IP，受到國際大廠的認可，讓世界看見臺灣豐沛的創新研發動能與實力，實屬不易。M31會帶著客戶的信任與對精品矽智財的追求，持續擴展IP版圖。
M31從2012年起即成為台積電矽智財聯盟成員，主要產品包括高速介面矽智財設計，如USB、MIPI、PCIe、SATA、SerDes等，以及基礎矽智財如元件庫設計，包括記憶體設計和靜電防護/高速輸出入庫，並積極投入各項先進製程的矽智財開發與驗證。M31從12/16奈米一路推進到5/7奈米的實體IP解決方案，現在也正在如火如荼展開3奈米矽智財的開發與認證。M31不僅在2013年通過ISO9001認證，確保「精品矽智財」的品質，也在2018年榮獲ISO 26262開發流程認證，進軍高階車用電子市場，並隨即在同年獲得車用大廠客戶的青睞。在堅強的客戶結構基礎下，M31深入瞭解IC設計業者的需求，在成立十周年之際，推出IP整合服務，協助客戶在最短的時間內達成CPU核心實作的實體IP與標準IP元件庫的效能精進，使客戶可專注於晶片設計差異化與系統層次的整合，協助客戶的IC產品在效能和成本表現上更具市場競爭優勢。
(時報資訊)
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