【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數202.58點，漲5.59點；總計640家漲、83家跌、55家持平；委買3529821張、委賣1938551張；總成交值664.87億元。

(時報資訊)

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