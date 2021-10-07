【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16713.86點，漲320.70點；總計908家漲、46家跌、41家持平；委買16912029張、委賣10776742張；總成交值2936.42億元。

(時報資訊)

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