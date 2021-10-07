振興五倍券明天正式領用。行政院長蘇貞昌7日在行政院會表示，接續就是國慶連假，盼民眾在防疫不鬆懈情況下，好好利用五倍券，大大消費。

振興五倍券第一梯次紙本券以及數位綁定8日將正式領用。蘇貞昌今天在行政院會表示，五倍券順利實施，首先要感謝民眾齊心合力、做好防疫，讓疫情受到相當程度控制，本土病例連續多天零確診，如今疫苗接種率接近六成，這兩天陸續會有三批疫苗到貨，累計疫苗到貨數可望突破2,300萬劑。

蘇貞昌會中提醒，針對五倍券上路，相關部會要做好準備、相關流程應該要注意妥適性，若發生未在預期中的事情，也要有所因應，而目前準備作為包含印製、配發等流程都順利進行中，盼明天順利上路。

蘇貞昌也說，五倍券明天起開始領用，接續就是國慶連假，希望民眾好好利用五倍券，大大消費；羅秉成則透露，蘇貞昌與他今年都是選擇數位綁定。

至於五倍券發行後預估帶來的經濟效益部分，羅秉成則說，依照國發會估算，去年振興三倍券帶來新台幣1,000億元經濟效益，五倍券若領用狀況與去年一致、民眾擴大消費，有望帶來2,000億元的經濟效果。

羅秉成表示，相信在五倍券刺激底下，經濟成長的目標可望再提升，包含近期一些預測，台灣經濟成長率有望破6％，在疫情控制下加上五倍券對經濟的刺激，台灣應該可以樂觀正面看待疫後經濟。

(時報資訊)