為引領台灣經濟發展原動力，推動優質企業上市，台灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所6日在台南晶英酒店共同舉「110年推動優質企業上市座談會 帶領邁向成功之路」，吸引多家有意上市之企業主、高階主管暨國內上市公司及其轉投資公司代表到場交流。

疫情爆發迄今逾一年半，並持續撼動全球經濟與產業供應鏈，儘管未來仍面臨諸多不確定性，為協助企業加速腳步通過艱難關卡，本次座談會邀請各界專家分享證券市場上市公司現況、上市前準備及審查過程介紹、工業4.0數位轉型案例等關鍵議題，並邀請上市公司分享成功經驗，希望透過面對面的交流，協助企業在變局中持續穩健前行，加深企業申請上市的企圖心，積極邁向上市成功之路。

證券交易所副總經理陳麗卿於開場致詞中指出，本場座談會為疫情解封後證交所首場辦理的上市座談會，儘管面臨疫情挑戰，我國資本市場仍表現優異，如何持續精進資本市場始終是證交所的重要任務，證交所甫於7月推出創新板，將致力於扶植優質新創公司募資與取得人才，並完善企業籌資管道而開設，期待此板吸引符合條件之創新公司進入資本市場籌募資金，引領國內資本市場邁向新里程碑。

資誠聯合會計師事務所南高所所長林姿妤表示，企業於變局中開創新局，透過資本市場資金的挹注，可爭取最好的發展契機，奠定公司長期營運的基石。資誠已協助多家企業櫃轉市與完成上市，未來也將持續協助發行公司達成上市目標。

(時報資訊)