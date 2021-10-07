安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON），宣佈推出新的1/1.7英寸830萬像素CMOS數位圖像感測器，該感測器採用滾動式快門和嵌入式高動態範圍（eHDR）技術。

AR0821CS在具挑戰的照明條件下提供卓越的圖像品質，滿足商業、消費和工業應用的不同需求。這些應用包括掃描器/讀卡機、機器視覺相機、高端無人機、行車紀錄器和智慧大樓監控/安防系統。

現在越來越多的應用依靠圖像數據來做出知情的決定。AR0821CS卓越的像素設計滿足了這些需求，即使在明亮的日光或微光下也能提供詳細的圖像。AR0821CS以多種子採樣模式優化傳輸的數據量，以便根據預期應用的需求以更快的速度提供圖像。

AR0821CS可配合AP1302協作處理器、及安森美技術合作夥伴的圖像訊號處理器（ISP）和系統單晶片（SoC）使用。此外，業界知名的DevSuite軟體提供了一個整合平台以開發基於AR0821CS的相機系統。在DevSuite軟體中，安森美提供客製的韌體，使系統開發人員毫不費力便可完成他們的相機設計，迅速將產品推出市場。

AR0821CS與安森美的開發資源一起被設計到Basler的dart系列區域掃描相機模組中。dart相機系列以小外形賦能廣泛的影像處理應用，並提供最新的機器視覺技術。

Basler模組業務主管Malene Fricke表示：「把安森美的新的AR0821CS傳感器整合到我們的dart相機系列中，是為有HDR要求的客戶項目提供卓越方案元件的重要一步。我們已注意到，高性能的傳感器對成功實施光敏感條件下的新應用非常重要。」

(時報資訊)

#安森美 #CMOS #感測器 #無人機

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