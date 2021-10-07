由資料中心擴張和5G網路建設所驅動的頻寬需求增加，預計將激發對更快相干高密度分波多工系統（DWDM）可插拔光學元件的需求。並促成資料中心互連（DCI）和都會光傳輸網路（OTN）平台從100／200G轉移到400G可插拔相干光模組以支援這些超連接架構。

Microchip Technology Inc.和Acacia（現已成為思科的一部分）為支援此一轉移趨勢，合作推出由Microchip的DIGI-G5OTN處理器、META-DX1terabit安全乙太網PHY以及Acacia的400G可插拔相干光學元件所組成可協同工作的解決方案組合。其目的是建立一個生態系統，以支援符合400ZR規範的400G CFP2-DCO、QSFP-DD和OSFP模組以及OpenZR+和Open ROADM多源協議（MSA）應用軟體。

Microchip通訊事業部副總裁Babak Samimi表示：「DIGI-G5和META-DX1使我們的光傳輸、IP路由和以太網交換客戶能夠實施新型的terabit級OTN交換和高密度100/400GbE和FlexE線卡，提供嚴格的封包定時和雲端設施及營運商5G光纖網路所需的整合安全功能。我們與Acacia在協同運作上的努力成功實現了用於批量部署可插拔400G相干光學元件新線卡的生態系統。」

Acacia產品線管理高級DSP總監Markus Weber表示：「Acacia的400G相干模組經驗證可與Microchip的DIGI-G5和META-DX1設備協同運作，我們認為它是一種強大的解決方案，可有效解決網路容量增長和效率的問題。我們400G OpenZR+CFP2-DCO模組的緊湊尺寸和電源效率可協助網路營運商在資料中心和都會網路之間部署和擴展高頻寬DWDM的連接。」

(時報資訊)