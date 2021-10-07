RISC-V中央處理器矽智財供應商晶心科（6533）今日宣布，已於9月13日順利完成海外存託憑證（GDR）發行，於盧森堡證交所掛牌上市，新發行之海外存託憑證每單位表彰普通股2股，以31.78美元，折算約為每股新台幣440元，共發行400萬單位，相當於普通股800萬股，海外募得之總金額約為1.27億美元（折合為新台幣35.17億元）。

晶心科是目前唯一發行GDR募資的RISC-V CPU IP供應商，而響應本次募資之持有者主要為海外機構投資人，以長期持有為投資策略。

晶心科董事長林志明表示，本次募資的最主要目的是充實中長期營運資金，投資研發，健全產品線佈局，加重發展高階技術產品，同時也能使全球投資人能一起分享RISC-V快速成長之市場。本次募得之資金主要將運用於加速擴大產品設計中心規模，除強化現有RISC-V產品的領先外，更將因應市場急需RISC-V高階運算的解決方案，加速研發高價值之高階RISC-V CPU IP，以及整合系統晶片之軟硬體開發平台。

台灣及美、加之設計中心計畫於分階段於3～5年內，招募二百位研發人才，投入開發RISC-V下一世代之產品，以搶佔高價之高階多核CPU IP市場，增加銷售動能，應用領域包括5G、人工智慧/機器學習、HPC、ADAS、車用電子、AR／VR、區塊鏈、雲端運算、資料中心、伺服器、物聯網、MCU、儲存裝置、安防、無線裝置等大量及高速運算之市場。

根據晶心科公布2021年上半年財報資料顯示，2021上半年之較去年同期成長72.6％，其中63％之營收皆來自RISC-V，包括標準IP授權及客製運算業務，而晶心也分別以2019及2020兩年營收總成長率（對比2018）將近100％的成績，連續進入天下2020、2021之「快速成長一百強」榜單。

而RISC-V因其開源優勢、極佳的功耗比、高安全性及低政治風險等因素，在IP授權市場中具有強勁成長之優勢，預計在2025年將於IoT應用、工業應用、車用等三大產業中，成長至分別占28％、12％、10％的市場佔有率，成為應用的關鍵領域，這些都是晶心市場擴大的有利發展因素。

晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌博士表示，晶心的產品雖是硬體IP（Intellectual Property智慧財產授權），但和軟體公司一樣，研發人力就是腦力密集的生產線。晶心成立以來持續投入大量研發資源，專注於處理器IP系列產品的開發，這是支持晶心近年來營收屢創新高的最主要原因。為保持同樣增長動能，晶心將加速招募更多全球人才投入研發，在現有產品基礎上，創造具高價值優勢之高階產品，滿足市場對RISC-V高階運算產品的需求，以期與市場共同成長。

展望未來十年，越來越多的國際大廠加入RISC-V陣營，擴大RISC-V市場及應用。晶心決心將繼續強化技術領先者的地位，並基於多年協助客戶導入各式產品量產之豐富經驗，於未來RISC-V CPU IP市場，幫助更多RISC-V SoC設計團隊推出產品，以實現高幅度的營收成長及獲利。

(時報資訊)

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