總統蔡英文7日接見澳洲前總理艾波特時表示，台灣願意貢獻力量，並與民主夥伴有更深入合作；艾波特則說，如果台灣可以加入CPTPP，就更得以彰顯民主價值，「希望現在的會員國都能夠支持台灣申請加入」。

總統上午在總統府接見澳洲前總理艾波特（Tony Abbott），總統指出，台灣與澳洲一直是雙方非常重要的貿易夥伴，過去五年，台灣與澳洲雙邊貿易額以每一年10％的幅度，持續穩定成長，最近台灣已正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望持續強化台灣與澳洲、台灣與世界的經貿連結。

在安全方面，蔡總統說，澳洲政府對印太區域的地緣政治變化積極因應、調整戰略，也跟美國、日本、印度持續深化四方安全對話合作，而且在對談中，共同關心台灣的議題；除此之外，今年澳洲政府也在許多國際場合，公開聲援台灣拓展國際空間，強調台海和平穩定的重要性。

蔡總統說，「我們願意貢獻力量，持續維持區域的和平穩定」，並且在疫苗、新興科技、氣候變遷及供應鏈合作方面，與所有共享自由價值的民主夥伴有更深入合作。

蔡總統感謝艾波特在台澳洽簽經濟合作協定，及台灣加入CPTPP的支持，而且不斷發聲呼籲重視台海安全的和平情勢。

艾波特說，台灣防疫非常卓越，而且還是建立在台灣無法參與許多國際組織的前提之上，像是世界衛生組織；他說，這次來訪，也是希望可以幫助台灣參與國際組織，因為這個狀況已持續好幾十年。

「當然不是每個人、每個國家都樂見台灣的進步與繁榮，像是台灣有些鄰居」，艾波特說，在這樣的前提之下，「我們民主國家更應該團結一致」。

他認為，像是澳洲這些國家，能夠為台灣做的，是試圖建立更深化的關係，尤其是在貿易領域；如果台灣可以加入CPTPP，那就更得以彰顯民主的價值，「希望現在的會員國都能夠支持台灣申請加入」。

(時報資訊)