印度信實工業（Reliance Industries）零售事業7日（周四）宣布，與7-Eleven公司達成印度推出便利商店的特許協議，預計該國首家7-Eleven門市將於10月9日在金融重鎮孟買開幕。
7-Eleven公司原本與印度Future Retail簽署協議，但數日前宣告破局。Future Retail表示，原擬發展和經營便利商店的計畫，由於未能達到開設門市數量與特許經營費用支付的目標，雙方決定停止合作。
信實工業指出，子公司Reliance Retail Ventures的首家7-Eleven商店位於孟買Andheri East，接下來會迅速在鄰近地區與重要商業區廣設門市。
(時報資訊)
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